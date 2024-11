Rusija v nočnem napadu nad Ukrajino z rekordnimi 188 droni

Ruska vojska je ponoči več ukrajinskih regij napadla z 188 brezpilotnimi letalniki in štirimi raketami, so danes sporočile ukrajinske sile in dodale, da gre za rekordno število izstreljenih dronov. Napadi so poškodovali številne objekte in kritično infrastrukturo. O žrtvah za zdaj ne poročajo.

»Med nočnim napadom je sovražnik izstrelil rekordno število brezpilotnih letalnikov,« so sporočile ukrajinske letalske sile in navedle, da je Moskva napadla s 188 droni in štirimi raketami iskander-M. Zračna obraba je sestrelila 76 dronov nad 17 regijami, 95 dronov pa so izgubili z radarjev oziroma so jih prestregli z elektronskim motenjem.

»Na žalost so bili zaradi množičnih napadov z droni v več regijah prizadeti objekti kritične infrastrukture, poškodovane so bile zasebne in stanovanjske stavbe,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dodala vojska.

O napadih z droni je danes poročalo tudi rusko obrambno ministrstvo, ki navaja, da je zračna obramba ponoči nad šestimi regijami in ukrajinskim polotokom Krim sestrelila skupno 39 ukrajinskih dronov. Od tega jih je 24 sestrelila nad Rostovom. Po navedbah lokalnih oblasti napadi na regijo, ki meji na Ukrajino, niso terjali žrtev.

Preostale ukrajinske drone je zračna obramba prestregla v Brjansku, Belgorodu, Kursku, Voronežu, Orjolu in na Krimu, poroča španska tiskovna agencija EFE.