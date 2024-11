Grožnja je resna, a jedrske vojne še ni za vogalom

V nadaljevanju preberite:

V pričakovanju zamenjave oblasti v ZDA, ki bi lahko pomenila tudi prelomnico v vojni v Ukrajini, je dogajanje na bojišču in v ozadju dobilo novo dinamiko. Medtem ko se pojavljajo strahovi pred tretjo svetovno vojno in možnostjo jedrskega spopada, smo odgovore o resnosti položaja poiskali pri sogovornikih na sedežu zveze Nato, strokovnjaku za mednarodno varnost in grožnje v Ljubljani ter proučevalki vojne in odnosov med ZDA ter Rusijo v Londonu.

Odločitvi ZDA, da Ukrajini dovolijo uporabo raket dolgega dosega atacms za raketiranje ciljev v Rusiji, je v minulem tednu sledila ruska zaostritev jedrske doktrine in nad ukrajinske cilje so poletele nove, na zahodu dotlej neznane, ruske nadzvočne balistične rakete. Lahko bi nosile tudi jedrske bojne konice, pa jih niso. V javnosti sta se začeli pojavljati besedni zvezi »tretja svetovna vojna« in »jedrska vojna«.

Glede na zadnje dogodke se ravnanje Švedske, Finske in Norveške, ki so za svoje državljane pripravile brošure z navodili za ravnanje v primeru izbruha vojne krize na njihovem ozemlju, sploh ne zdi pretirano panično. Da je položaj resen in da razmere v svetu že zelo dolgo niso bile tako nevarne, je jasno, kljub temu pa smo prejšnji teden na treh naslovih poskušali pridobiti odgovore na vprašanje, kako hudo nas mora biti strah za našo prihodnost.