Ukrajinci izvedli najobširnejši vdor na rusko ozemlje po drugi svetovni vojni

Ukrajinske sile danes nadaljujejo z napadi v regiji Kursk, ruske oblasti pa so odredile nove evakuacije prebivalcev iz obmejne regije Belgorod. Doslej naj bi po poročanju BBC iz ruskih obmejnih regij evakuirali 200.000 ljudi. Ruska vojska je danes sporočila, da je ponovno zavzela vas Krupets v regiji Kursk.

Po navedbah guvernerja regije Kursk Alekseja Smirnova so iz okrožja Gluškov približno deset kilometrov od ukrajinske meje evakuirali približno 20.000 ljudi, potem ko so po njegovih predhodnih navedbah ruske sile na varno pripeljale že več kot 120.000 ljudi. Smirnov je poročal tudi o jutranjem alarmu zaradi nove nevarnosti zračnih napadov ukrajinskih sil.

Člani ruskega Rdečega križa v Kursku pomagajo ljudem. FOTO: Tatyana Makeyeva/Afp

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da ruske sile nadaljujejo z »odvračanjem poskusa vdora ukrajinskih oboroženih sil«, ki se je začel pred več kot tednom dni. Z uporabo letal, topništva in brezpilotnih letal so ruske sile »odbile zadnje napade sovražnika«, vključno s poskusi preboja globlje na rusko ozemlje z uporabo mobilnih skupin, so sporočili v Moskvi.

Ukrajinskih silam je po preboju zahodne meje z vdorom v regijo Kursk uspel najobširnejši vdor na rusko ozemlje po drugi svetovni vojni. FOTO: Roman Pilipey/Afp

Ukrajinskih silam je po preboju zahodne meje z vdorom v regijo Kursk uspel najobširnejši vdor na rusko ozemlje po drugi svetovni vojni, kar spravlja v zadrego vodstvo ruske vojske, na spletni strani poroča Reuters.

Poleg regij Kursk in Belgorod, kjer so oblasti razglasile izredne razmere, je Rusija v regiji Brjansk razglasila območje protiterorističnih operacij.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je poudaril, da ukrajinski vojaki na ruskem ozemlju spoštujejo mednarodno humanitarno pravo.

Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je v sredo napovedala, da bo ukrajinska vojska v Kursku odprla humanitarni koridor za evakuacijo civilistov tako v Rusijo kot v Ukrajino. Prav tako bo na območje omogočila vstop vsem humanitarnim organizacijam.