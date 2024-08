Rusija z novimi napadi nad Ukrajino

Rusija dan po enih od najhujših zračnih napadov nad Ukrajino doslej danes izvaja novo obstreljevanje ukrajinskih mest. V napadu na Krivi Rog sta bila ubita dva človeka, v napadu brezpilotnega letalnika v Zaporožju pa še eden. Že v ponedeljek so napadi terjali najmanj štiri smrtne žrtve.

Ukrajinske oblasti so zgodaj davi izdale opozorila pred zračnimi napadi, ko so zaznale vzletanje ruskih letal z letališč na zahodu Rusije. Skoraj celotna država je po navedbah Kijev pod grožnjo napadov z balističnimi raketami. Obenem z več območij po pisanju tujih tiskovnih agencij poročajo o napadih z droni.

V zadnjem nizu obstreljevanja so po navedbah lokalnih oblasti ponoči umrli trije ljudje. V mestu Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine je izstrelek zadel civilno poslopje, umrla sta dva človeka, več jih pogrešajo. V mestu Zaporožje pa je bil ubit moški, še ena ženska pa ranjena.

O eksplozijah poročajo tudi iz regij Kijeva, Sumija, Hmelnickega in Mikolajiva. Pristojni so zaznali izstrelitev več hipersoničnih balističnih raket kinžal, ki jih zračna obramba težko zazna, poroča britanski BBC.

Rusija je že v ponedeljek izvedla obsežne napade zlasti na energetsko infrastrukturo države, v katerih so umrli najmanj štirje ljudje, oblasti so bile primorane uvesti omejitev oskrbe z električno energijo. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Moskva v enem najhujših napadov doslej uporabila najmanj 127 raket in 109 dronov.