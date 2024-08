Rusija zavzela še eno vas na vzhodu Ukrajine

Ruska vojska je zavzela vas Timofijivka na vzhodu Ukrajine, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Oblasti ruske obmejne regije Kursk so medtem poročale, da so ukrajinske sile poskušale vdreti čez mejo, a da so jih zaustavili ruski vojaki in mejni stražarji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Danes dobivamo informacije iz okrožij Sudža in Korenevo o poskusih prodora ukrajinskih oboroženih sil v regijo Kursk,« je na Telegramu zapisal vršilec dolžnosti guvernerja Aleksej Smirnov. Dodal je, da so mejni stražarji in ruski vojaki poskus preboja zaustavili.

Omenjeni okrožji se nahajata v bližini ukrajinske regije Sumi. Kijev poskusa prodora v Kursk ni komentiral, so pa lokalne oblasti prebivalce regije Sumi pozvale, naj bodo pozorni na alarme, ki svarijo pred zračnimi napadi.

Ukrajinska vojska je že večkrat za kratek čas vdrla v obmejne ruske regije, pri tem pa sta pogosto sodelovali dve protikremeljski oboroženi skupini, Legija Svoboda Rusije in Ruski prostovoljski korpus.

Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je medtem obiskal ruske vojake v zasedenih delih ukrajinske regije Doneck, je danes še sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi in objavilo videoposnetek srečanja z vojaki.