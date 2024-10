Rusija znova napadla Harkov, več mrtvih v ukrajinskem obstreljevanju Belgoroda

Rusija je ponoči iz zraka znova napadla Ukrajino. V Harkovu je raketa zadela petnadstropni stanovanjski blok, pri čemer je bilo poškodovanih najmanj deset ljudi. Zračna obramba v Kijevu je medtem sestrelila še 15 ruskih brezpilotnikov. Pred tem so bile v ukrajinskem obstreljevanju Belgoroda v sredo ubite najmanj tri osebe.

V ukrajinski prestolnici je opozorilo pred nevarnostjo napada iz zraka trajalo več kot pet ur, pristojni pa so sporočili, da so nad Kijevom in v njegovi okolici sestrelili okoli 15 dronov, piše ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

V Harkovu po napadu z vodeno raketo medtem še poteka iskanje za preživelimi stanovalci bloka. Na napad se je že odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je pri tem zaveznice znova pozval k dobavi pomoči, da bi lahko Ukrajina ustavila tovrstne napade.

Harkov, ki leži nedaleč od meje z Rusijo, je od začetka vojne redno tarča obstreljevanja. Mesto je pred rusko invazijo štelo okoli 1,4 milijona prebivalcev.

V bližnjem Belgorodu v Rusiji, ki ga po drugi strani redno napada ukrajinska vojska, pa je bilo v sredinem obstreljevanju poleg treh ubitih ranjenih še najmanj 27 ljudi. Kot navaja ruska tiskovna agencija Tass, je bila v obmejnih regijah znova dejavna tudi zračna obramba.