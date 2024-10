Ukrajinska vojska se umika iz mesta Vugledar na vzhodu države

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da se umika iz mesta Vugledar v regiji Doneck na vzhodu države. Rusija si je mesto prizadevala zavzeti že od prvih tednov invazije na Ukrajino, zaradi obsežnih napadov in ruskega napredovanja v regiji pa je ukrajinskim vojakom v mestu grozila obkolitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vrhovno poveljstvo je odobrilo umik enot iz Vugledarja, da bi rešili osebje in vojaško opremo ter zavzeli položaj za nadaljnje operacije,« je na Telegramu zapisala skupina ukrajinskih vojakov, ki deluje na območju. Dodala je, da je ruskim silam zadala hude izgube, vendar je zaradi nenehnih napadov obstajala nevarnost obkolitve.

Ruska vojska si mesto Vugledar, ki leži približno 50 kilometrov jugozahodno od mesta Doneck, prizadeva zavzeti že od prvih tednov invazije na Ukrajino, saj je ključno za dostop do regionalnih logističnih centrov. Za nadzor nad mestom so se med vojno odvijali posebej krvavi spopadi, rusko obstreljevanje pa ga je v veliki meri zravnalo z zemljo. Lani je tu potekala ena večjih tankovskih bitk.

Boji za Vugledar potekajo že od začetka invazije, žrtev je bilo veliko. FOTO: Reuters

Padec Vugledarja, premogovniškega mesta, ki je pred invazijo imel nekaj več kot 14.000 prebivalcev, predstavlja eno pomembnejših ozemeljskih pridobitev Rusije v zadnjih mesecih in sproža vprašanja o stabilnosti ukrajinskih obrambnih položajev na jugovzhodni fronti, poroča AFP.

Britanski BBC medtem poroča, da je ruska vojska pred časom spremenila taktiko in je po več kot dveh letih napadov uporabila način klešč. Prodrla je na vzhodu in zahodu od mesta in tako ogrozila tudi edino preskrbovalno pot za ukrajinske enote v mestu. To so preverili tudi pri vojakih, ki se jim je uspelo umakniti.

Kot so povedali, so se morali v preteklih nekaj dneh sami znajti in se umakniti peš, saj drugače ni šlo, ruska vojska je prišla preblizu. Drugi so povedali, da je bilo veliko ranjenih in mrtvih zaradi ruskih dronov in artilerijskih izstrelkov, ko so se poskušali umakniti. Veliko je še pogrešanih.

Ruske sile imajo veliko premoč v opremi in številu vojakov, nekateri so ocenili, da je razmerje sedem proti ena glede na ukrajinske sile, poroča BBC. Dostava opreme in zalog, pa tudi evakuacija ranjenih in poškodovanih sta postali nemogoči, saj so ruske sile prišle še do edine ceste v mesto, v katerem je še 107 ljudi od 14.000 prebivalcev pred vojno. Vse otroke so vendarle uspeli evakuirati na varno.