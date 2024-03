Ruska vojska trdi, da je nad svojim ozemljem sestrelila 47 dronov

Ruska vojska je danes sporočila, da je nad svojim južnim ozemljem ponoči sestrelila 47 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Večino naj bi uničila nad območjem regije Rostov blizu meje z Ukrajino, kjer je tudi središče ruske vojske za načrtovanje vojaških operacij v Ukrajini.

Ruska vojska je na družbenih omrežjih sporočila, da so njihovi sistemi zračne obrambe prestregli in uničili brezpilotni letalnik nad ozemljem regije Belgorod, dva nad ozemljem regije Kursk, tri nad ozemljem regije Volgograd in 41 nad ozemljem regije Rostov.

Guverner regije Rostov Vasilij Golubev je na družbenih omrežjih po poročanju AFP sporočil, da je napad z letalnikom prizadel mesto Taganrog ob Azovskem morju blizu območja Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija. Dodal je, da je bil ranjen reševalec, vendar ni bilo mrtvih.

Guverner regije Kursk Roman Starovojt je medtem sporočil, da je bila v glavnem mestu regije poškodovana poliklinika, a da ni bilo smrtnih žrtev.

Iz Rusije, zlasti iz obmejnih regij, od začetka ruske agresije nad Ukrajino februarja 2022 pogosto poročajo o ukrajinskih napadih z brezpilotniki. Ti so usmerjeni zlasti proti ruski energetski infrastrukturi, kar v Kijevu označujejo za upravičen povračilni ukrep in odgovor na ruske napade na ukrajinsko infrastrukturo.