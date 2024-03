Scholz pod pritiskom zaradi ruskega prisluškovanja

V nadaljevanju preberite:

Rusi so v petek objavili slabih 40 minut dolg pogovor štirih nemških vojaških poveljnikov, ki so razpravljali o tehničnih podrobnostih dobave raket taurus ukrajinski vojski in možnosti uporabe raket za napad na krimski most. Zadeva je že prerasla v prvovrstno politično afero in bi lahko med razčiščevanjem koga stala tudi položaja. Pod velikim pritiskom se je znašel predvsem kancler Olaf Scholz, ki mu v opoziciji očitajo navajanje lažnih argumentov pri nasprotovanju dobavi raket ukrajinski vojski. Obeta se tudi parlamentarna preiskava.