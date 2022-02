Rusija na varnostnem svetu ZN ostala sama, podprla jo ni niti Kitajska

6:30: Varnostni svet ZN obsodil rusko priznanje separatističnih republik

Večina članic Varnostnega sveta ZN je na sinočnji izredni seji obsodila rusko priznanje separatističnih ukrajinskih pokrajin Lugansk in Doneck, ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija, ki je seji predsedoval, pa je ostal osamljen v utemeljevanju potez Moskve. Ruske odločitve ni podprla niti Kitajska, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa jo je že pred zasedanjem varnostnega sveta označil za kršitev Ustanovne listine ZN.

Namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je članicam varnostnega sveta povedala, da je tveganje velikega spopada resno in ga je treba za vsako ceno preprečiti. ZN obžalujejo rusko odločitev o napotitvi vojaških enot na vzhod Ukrajine in izražajo globoko zaskrbljenost nad poročili o civilnih žrtvah, napadih na civilno infrastrukturo in okrepitvijo bombardiranja.

Ameriška veleposlanica Linda Thomas Greenfield si je privoščila ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovo opredelitev enot, ki jih je poslal v Ukrajino, kot mirovne sile označila kot nesmisel. Putinov govor, med katerim je razglasil priznanje neodvisnosti Luganska in Donecka, pa je opredelila kot vrsto nezaslišanih laži, ki so bile namenjene ustvarjanju pretveze za vojno.

»Soočeni smo z zelo, zelo dramatičnim položajem,« je med drugim dejal francoski veleposlanik pri ZN Nicolas de Riviere novinarjem še pred zasedanjem varnostnega sveta. Francija je skupaj z ZDA in nekaterimi drugimi članicami Varnostnega sveta zahtevala izredno zasedanje na prošnjo Ukrajine. Britanska veleposlanica Barbara Woodward je na seji dejala, da mora biti VS ZN enoten pri pozivih Rusiji, naj spoštuje svoje obveznosti. Kenijski veleposlanik Martin Kimani pa je dejal, da je zaradi Rusije multilateralizem na smrtni postelji. Rusija ni dobila niti podpore Kitajske. Veleposlanik Zhang Jun je vse strani pozval k zadržanosti in naj se izogibajo dejanjem, ki bodo povečala napetosti. Kitajska pozdravlja in spodbuja vsa prizadevanja za diplomatsko rešitev, je dejal.

Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica je dramatično odstranil masko s svojega obraza in dejal, da so vsi cepljeni proti koronavirusu, vendar pa je na ZN udaril virus, ki nima cepiva in ga širi Kremelj.

Putinovo nezakonito in nelegitimno odločitev za priznanje tako imenovanih ljudskih republik Doneck in Lugansk je označil za napad na vse članice ZN. Zagotovil je, da ruska dejanja ne bodo spremenila mednarodno priznanih meja Ukrajine in zahteval umik ruske vojske Skliceval se je na sporazum iz Minska, vendar je podobno storil tudi ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija, ki je trdil, da Ukrajina bombardira Doneck in Lugansk in Rusijo ter celo skuša izvajati sabotaže v Rusiji. Trdil je, da je Ukrajina tista, ki napada Rusijo. Rusija ne bo dovolila prelivanja krvi v Donbasu, zato je Putin tja poslal mirovne sile. Zahodne države je obtožil, da spodbujajo ukrajinsko agresijo.

5:01 Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pirčakuje podporo partnerskih držav

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po ruski odločitvi o priznanju separatističnih republik Doneck in Lugansk dejal, da Ukrajina pričakuje jasno in učinkovito podporo partnerskih držav, poroča tiskovna agencija dpa. »Zdaj bo postalo jasno kdo je naš pravi prijatelj in partner in kdo želi Rusijo prestrašiti le z besedami. Priznanje neodvisnosti okupiranih območij Donecka in Luganska lahko pomeni enostranski umik iz sporazuma iz Minska« je dejal Zelenski v nagovoru Ukrajincem zgodaj zjutraj v torek.

Zelenski je dejal, da se Ukrajina ne bo odzvala na provokacije, vendar pa se ne bo odpovedala svojemu ozemlju, čeprav sanja le o miru. »Zvesti smo mirni in diplomatski poti, ki ji bomo sledili,« je dejal Zelenski. Ukrajina je zaradi ruske poteze zahtevala sklic nujne izredne seje Varnostnega sveta ZN v New Yorku, ki mu februarja predseduje Rusija ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Prav tako želi tudi srečanje v okvirju Normandijske četverice (Rusija, Ukrajina, Francija, Nemčija) Zelenski je v svojem nagovoru povedal še, da ni nobenega razloga za kaotično obnašanje in nobenega razloga za neprespane noči.

1:30 Svetu EU pripravlja nabor sankcij

Francosko predsedstvo Svetu EU pripravlja nabor sankcij, ki naj bi jih EU sprejela zaradi ruskega priznanja ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk kot neodvisnih držav. Stalni predstavniki članic EU naj bi se sestali danes ob 9.30, je tvitnilo francosko predsedstvo. Neimenovani predstavnik iz Elizejske palače je ob tem opozoril, da v vmesnem času ni mogoče izključiti dodatnih ruskih vojaških akcij, a da ima EU že pripravljen nabor ruskih entitet in posameznikov za "uravnotežen odziv" na odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina, da prizna neodvisnost Donecka in Luganska ter tja napoti vojsko "za zavarovanje miru", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francija je sicer obsodila to Putinovo odločitev, s katero je prelomil obljube francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu. Putinov nagovor, v katerem je sporočil to svojo odločitev, pa v Parizu označujejo za paranoidnega, je za AFP povedal omenjeni predstavnik. Tudi Macron sam je pred tem obsodil Putinovo dejanje in ocenil, da se je ruski predsednik »jasno odločil, da ne bo spoštoval svojih zavez.« Ob tem je pozval k ciljno usmerjenim sankcijam EU proti Rusiji. EU skupaj z zavezniki v Natu sicer že dlje časa opozarja, da bo uvedla ostre sankcije proti Rusiji, če bo napadla Ukrajino.

0:39 Rusija naj bi na vzhodu že gradila svoja oporišča

Zaenkrat še ni verodostojnih poročil, da bi uradne ruske sile že vstopile v Doneck in Lugansk. Tam je sicer že vse od začetka vstaje separatistov leta 2014 prisotna množica oboroženih "prostovoljcev", domnevno tudi ruskih vojakov. Nasilje v obeh regijah se sicer stopnjuje iz dneva v dan. Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so v ponedeljek zabeležili več kot 3000 kršitev prekinitve ognja, še poroča AFP.

Rusija namerava v separatističnih pokrajinah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine graditi svoja vojaška oporišča, piše v "sporazumih o prijateljstvu", ki sta bila sklenjena ob ruskem priznanju teh pokrajin kot samostojnih republik. Ruska vojska naj bi skrbela tudi za varnost njunih meja. Sporazumi pa so sklenjeni za najmanj deset let.

Vsebino obeh sporazumov je na svojih spletnih straneh objavil spodnji dom ruskega parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kaj pomeni skupno varovanje meja in katere bodo meje, ki naj bi jih varovali, zaenkrat ni povsem jasno. Analitiki pa že opozarjajo, da sta formalno regiji Doneck in Lugansk precej večji od ozemlja, ki ga od začetka vstaje leta 2014 nadzorujejo separatistični uporniki.

0:26 ZDA s sankcijami za Donask in Lugansk

Ameriški predsednik Joe Biden je kmalu zatem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin priznal neodvisnost separatističnih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, uvedel sankcije proti vsem, ki bodo tam opravljali kakršnekoli transakcije.

Sankcije je že napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, ki je razložila, da gre za ločene sankcije od tistih, ki bodo uvedene, če bo Rusija nadaljevala z oboroženo agresijo proti Ukrajini.

Putin je sicer kmalu po priznanju izdal ukaz vojski, naj "zavaruje mir" v Donecku in Lugansku. Ko se bo to zgodilo, bodo sledile nove sankcije ZDA in predvidoma tudi zavezniških držav, kot obljubljajo od začetka zaostrovanja ukrajinske krize.

ZDA so hkrati z izdajo Bidnovega ukaza o sankcijah skupaj z zavezniškimi državami zahtevale izredno sejo Varnostnega sveta ZN, odločitev o tem pa je odvisna od predsedujoče države. Varnostnemu svetu ZN februarja sicer predseduje Rusija. V vsakem primeru pa bo Varnostni svet ZN vsebinske odločitve proti Rusiji težko sprejel, ker ima pravico do veta.

Bidnove sankcije sicer prepovedujejo nove investicije v separatističnih regijah, prepoved izvoza v ZDA iz omenjenih regij, kakor tudi izvoza iz ZDA, prepoved vseh vrst finančnih transakcij in zamrznitev premoženja omenjenih regij in posameznikov iz omenjenih regij v ZDA, kot bo določilo ministrstvo za finance ZDA. Uvaja se tudi prepoved vstopa v ZDA osebam, ki jih bosta izbrala State Department in ministrstvo za domovinsko varnost.