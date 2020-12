Ruski Cozy Bear domnevno spet na delu

Kalifornijski kongresnik Eric Swalwell, na sliki četrti v spodnji vrsti, se je potegoval za položaj demokratskega predsedniškega kandidata. Foto Reuters File

Washington – Ameriško javnost pretresajo poročila o velikopoteznem ruskem obveščevalnem vdoru v ministrstvi za finance in trgovino ter nekatere državne agencije. Domnevajo, da so hekerji iz skupine APT29 ali Cozy Bear, ki pripadajo ruski obveščevalni službi, več mesecev opazovali dopisovanje in delovanje obsežnih delov ameriške vlade. Ista skupina je vdrla že v elektronsko dopisovanje State Departmenta in Bele hiše v času administracije demokratater leta 2015 v nemški bundestag.Hekerji naj bi v računalniške sisteme ameriške vlade vdrli s pomočjo programske opreme teksaškega podjetja SolarWinds, ki podjetjem in drugim pomaga pri vzpostavljanju omrežij in drugi informacijski infrastrukturi. Iz družbe, ki programsko opremo dobavlja več kot tristo tisoč podjetjem in organizacijam po vsem svetu ter tudi ameriški vojski, State Departmentu, pravosodnemu ministrstvu, NASA, uradu predsednika države in ameriški obveščevalni službi NSA, so sporočili o izjemno izpopolnjenem napadu neke države, ki je po pisanju Washington Posta Rusija, vpletena pa naj bi bila tudi programska oprema Microsoft Office.Ameriški, britanski in kanadski viri so že prej poročali o ruskih poskusih kraje raziskav cepiva proti covidu-19, drugi pa iste namene pripisujejo kitajskim obveščevalnim službam. Ameriške demokrate pretresajo obtožbe zaradi domnevnega razmerja kongresnikas kitajsko obveščevalko, znano tudi kot, ki naj bi bila povezana tudi z več demokratskimi župani. Poznavalci domnevajo, da je to le vrh ledene gore, in res je administracija republikanskega predsednikapoleti ukazala zapreti kitajski konzulat v Houstonu.