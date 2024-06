Ruski napad na jug Ukrajine terjal številne civilne žrtve

Ruske sile so v sobotnem napadu na mesto Vilniansk na jugu Ukrajine ubile sedem ljudi, še najmanj 31 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Skupno je v soboto tako življenje izgubilo 12 ukrajinskih in pet ruskih civilistov. Iz Rusije tudi danes poročajo o sestrelitvah več deset ukrajinskih brezpilotnikov.

Ruski napad na Vilniansk v regiji Zaporožje je sledil nekaj ur po napadu ukrajinskega drona na rusko obmejno regijo Kursk, kjer je bilo ubitih pet ljudi.

Ukrajinske oblasti so pred tem sicer poročale tudi o najmanj petih smrtnih žrtvah ruskega obstreljevanja na območju regij Doneck in Herson.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po še enem tragičnem dnevu znova pozval k okrepitvi dobav orožja z Zahoda, saj da vsaka zamuda pri sprejemanju odločitev pomeni izgubo ukrajinskih življenj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vilniansk je kraj, ki je pred vojno štel okoli 14.000 prebivalcev. Nahaja se 29 kilometrov severovzhodno od regionalne prestolnice, ki je pod nadzorom Kijeva.

Rusko obrambno ministrstvo je danes znova poročalo o uspešni sestrelitvi 36 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, 15 naj bi jih sestrelili nad Kurskom, navaja portal ruske tiskovne agencije Tass.