Ruski pogledi na ukrajinsko približevanje EU

Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pred njegovo državo zgodovinski teden, saj bo v naslednjih dneh – skupaj z Moldavijo – bržkone dobila uradni status kandidatke za vstop v EU. Toda dosedanje izkušnje drugih kandidatk kažejo, da bi lahko do dejanske ukrajinske pridružitve evropski družini, ki ji ruske oblasti ne nasprotujejo, preteklo še veliko časa, do takrat pa bi lahko, kakor so napovedali v Moskvi, razpadla sama EU.