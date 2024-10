S podporo slovenskih kolegov razbili mrežo tihotapcev

Policisti na severu BiH so v torek pridržali osem domnevnih članov kriminalne skupine. Sumijo jih, da so od leta 2020 čez mejo s Hrvaško pretihotapili najmanj 1400 ljudi. V akciji, ki jo je usklajeval Eurpol, so sodelovale tudi slovenska, hrvaška in slovenska policija, so po poročanju medijev v BiH sporočile oblasti entitete Republike Srbske.

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbske je v torek po pisanju banjaluških Nezavisnih novin sporočilo, da so njihovi pripadniki izvedli racije na območju več krajev v manjši entiteti Bosne in Hercegovine.

Pridržali so osem ljudi, ki jih sumijo, da so od leta 2020 tihotapili drogo in migrante čez mejo s Hrvaško. Enega osumljenca po pisanju Nezavisnih novin še iščejo.

Policija je med preiskavo 11 lokacij na območju entitete med drugim našla in zasegla več kosov orožja, prek 100.000 konvertibilnih mark (50.000 evrov) gotovine ter vozila in čolne, ki so jih osumljenci uporabljali za tihotapljenje.

Kot so na ministrstvu potrdili za medije, so v preiskavi ugotovili tudi, da so osumljenci kot člani kriminalne skupine pretihotapili najmanj 1400 ljudi, in sicer iz Pakistana, Afganistana, Indije, Eritreje in Kitajske. Sumijo jih tudi, da so pretihotapili okoli 40 kilogramov marihuane, okoli 1000 tablet ekstazija in približno 300 gramov kokaina.

Osumljenci so migrante na Hrvaško po navedbah policije tihotapili s čolni prek reke Une ali vozili, nato pa jih z osebnimi vozili ali tovornjaki vozili do Italije, ki da je bila njihova končna destinacija.

V operaciji so poleg Evropskega policijskega urada (Europol) sodelovale tudi slovenska, hrvaška in italijanska policija.

Na Hrvaškem so od začetka leta do sredine septembra pridržali 1430 tihotapcev ljudi, kar je po besedah hrvaškega notranjega ministra Davorja Božinovića občutno več kot lani. Število nezakonitih prehodov v tem obdobju se je zmanjšalo za skoraj 60 odstotkov.