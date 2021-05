S taljenjem ledu naraščajo tudi geopolitične temperature

V nadaljevanju preberite:

Na ruski Arktiki zdaj živi le kak odstotek in pol prebivalstva države, a to je še vedno za kakih 400.000 več, kakor ima Slovenija prebivalcev. Toda na skrajnem severu s črpanjem nafte in plina že zdaj ustvarijo skoraj desetino BDP v državi, tja se zliva tudi desetina vseh naložb. Zato ni čudno, da so že pred letom in pol v uradnem vladnem časniku Rosijska gazeta izračunali, da se je v zadnjih petnajstih letih na skrajni sever priselilo okoli 300.000 ljudi. Mamljiva je že uradna statistika, ki priča, da je v tem delu države najvišja rast plač in delovne storilnosti, stopnja brezposelnosti in revščine pa pod državnim povprečjem.