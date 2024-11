Sanchez po poplavah: Španska vlada je prevzela odgovornost

Španski premier Pedro Sanchez je danes v parlamentu zagovarjal ravnanje vlade pri ukrepanju ob nedavnih katastrofalnih poplavah s številnimi smrtnimi žrtvami. Obenem je napovedal nov sveženj pomoči v višini skoraj 2,3 milijarde evrov za prizadete v poplavah, ki so konec oktobra opustošile jugovzhod Španije.

Sanchez je v nastopu pred poslanci zatrdil, da so njegova vlada in državne institucije ob poplavah prejšnji mesec »izpolnile svojo odgovornost« od začetka katastrofe, ki je 29. oktobra prizadela jugovzhod Španije. »Vprašanje je, ali je španska vlada prevzela odgovornost, in odgovor je 'da',« je dejal premier, ki je na čelu španskih socialistov.

Pri tem je pozval, naj se ne zavaja ljudi. »Če hočete najti krivce, jih iščite, ne pa da s prstom kažete na javne službe, ki so opravile svojo dolžnost.«

Kot je še dejal, je odprt za ustanovitev preiskovalne komisije v parlamentu o poplavah, njegova vlada pa bo dala na voljo vse informacije, ki jih ima.

Razdejanje po poplavah je bilo silovito. FOTO: Jose Jordan/AFP

Španske oblasti so bile po poplavah, v katerih je umrlo 229 ljudi, od tega 221 v regiji Valencia, deležne kritik, da so se prepočasi odzvale na katastrofo in pri zagotavljanju potrebne pomoči po njej.

Ostrih kritik je bil deležen tudi predsednik Valencie Carlos Mazon iz glavne opozicijske Ljudske stranke (PP), ki pa je dejal, da je prejel »nezadostne, netočne in pozne« informacije od državne meteorološke agencije in osrednje vladne agencije, odgovorne za spremljanje tveganja poplav.

Sanchez je danes tudi napovedal nov sveženj 60 ukrepov v vrednosti skoraj 2,3 milijarde evrov za pomoč prizadetim pri okrevanju po najhujših poplavah v državi v zadnjih desetletjih. S tem se bo skupni znesek pomoči, namenjen prizadetim regijam, povečal na 16,6 milijarde evrov. Vlada naj bi paket odobrila v četrtek, je dejal premier.