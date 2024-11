Kralja in predsednika vlade v Valencii obmetavali z blatom in psovkami

V Valencii se pet dni po eni najhujših naravnih nesreč v španski zgodovini kopičita bes in nemoč. Kolektivno jezo je danes sprožil obisk državnega vrha v kraju Paiporta. Izčrpani in nad odzivom oblasti razočarani prebivalci so v kralja Filipa VI., premiera Pedra Sáncheza in predsednika regionalne vlade Carlosa Mazóna metali blato, kamenje, jih zmerjali z »morilci« in voljena predstavnika ljudstva pozivali k odstopu.

Nakopičeno ogorčenje prebivalcev Paiporte, enega izmed epicentrov torkovega divjanja narave, je bilo usmerjeno predvsem v socialista Sáncheza in konservativnega prvega moža valencijske avtonomne skupnosti Mazóna. Vse odkar je povodenj opustošila provinci Valencia in Albacete v Kastilji - La Manči, se vrstijo očitki, da oblasti državljanov niso pravočasno obvestile o nevarnosti. Prva opozorila so, kakor je v intervjuju za El País poudarila županja Paiporte Maribel Albalat, menda prišla šele, »ko je bila voda visoka dva metra in škoda že narejena«.

Zaradi napetosti in besa, ki ga je sprožil prihod oblastnikov, je bil visoki obisk po nekaj urah prekinjen. FOTO: Manaure Quintero/AFP

Poleg neustreznega signaliziranja povodnji prebivalce prizadetih območjih prav tako jezita spoprijemanje s posledicami kataklizme in neučinkovitost pri njihovem odpravljanju. Kakor bijejo plat zvona, se reševalne službe odzivajo nezadostno in prepočasi. Primanjkuje težke mehanizacije, kot pravijo, je več tisoč gospodinjstev brez elektrike in pitne vode. Čutijo, da sta država in avtonomna skupnost nanje pozabili. »Kakšno naključje. Ravno danes, ko so tukaj oni [politični vrh], so prišli vojaki odstranit nekaj blata,« je za časnik ABC pristavila razočarana prebivalka Paiporte. »Hočemo lopate, ne kamer,« je dejala druga.

Zaradi napetosti in besa, ki ga je sprožil prihod oblastnikov, je bil visoki obisk po nekaj urah prekinjen. Sánchez in Mazón sta se umaknila že prej, medtem ko je kraljevi par poskušal prisluhniti obupanim prebivalcem in jih pomiriti. Žvižgov in blata je bila pri tem deležna tudi kraljica Leticija. »Kako naj se ne počutijo tako? Kako naj ne bodo jezni?« je komentirala razmere za ABC. Prva med enakimi bi kasneje morala obiskati še kraj Chiva, ki mu neurje prav tako ni prizaneslo, a sta načrte odpovedala. Po zadnjih informacijah se je med protestnike infiltriralo tudi več predstavnikov skrajno desnih skupin.

Podzemne garaže

Prednostna naloga reševalcev še naprej ostaja iskanje pogrešanih. Danes so pod ruševinami stanovanjske hiše v kraju Pedralba našli tri trupla, prav tako so izsledili eno izmed petih pogrešanih oseb iz Leturja, ki jo je razbesnela voda odnesla 12 kilometrov od doma. Nekaj mrtvih so v zadnjih dneh menda našli tudi na obali Sredozemskega morja. To bi lahko v prihodnje naplavilo še več trupel, zato reševalci z droni, helikopterji in psi prečesavajo tudi litoralni pas.

Reševalce skrbijo predvsem zalite podzemne garaže blokov in nakupovalnih središč. FOTO: Susana Vera/Reuters

Najsmrtonosnejša naravna nesreča v moderni zgodovini Španije je zahtevala vsaj 214 življenj, 210 v Valencii, tri v Kastilji - La Manči in eno v Andaluziji. Končna številka bo najverjetneje še višja. Uradno število pogrešanih še naprej ni znano. Reševalce skrbijo predvsem zalite podzemne garaže blokov in nakupovalnih središč, do katerih se jim zaradi zamudnega izčrpavanja vode še ni uspelo dokopati. Nekatere izmed njih imajo kapaciteto tudi za več tisoč avtomobilov in so se med poplavami lahko spremenile v smrtonosne pasti.

Vojaške okrepitve

Premier Sánchez je v soboto napovedal napotitev dodatnih 5000 vojakov ter prav toliko policistov in orožnikov na prizadeta območja, da se bodo oziroma so se že pridružili reševalnim ekipam. Gre za največje razporejanje oboroženih sil v Španiji v času miru. Predsednika valencijske vlade Mazóna – v Španiji so številna področja v deljeni pristojnosti – je pozval, naj od njegove vlade zahteva vse, kar potrebuje.

Premier Sánchez je napovedal napotitev dodatnih 5000 vojakov in prav toliko policistov in orožnikov, ki se bodo oziroma so se že pridružil reševalnim ekipam. FOTO: Manaure Quintero/AFP

Po njegovem mnenju je najboljša rešitev, da država pomaga avtonomni skupnosti, a da ima ta še naprej glavno besedo. »Ne gre za to, da bi centralna vlada nadomestila regionalno. Treba jo je podpreti z viri.« Pri tem je priznal, da nekatere stvari ne potekajo dobro, in obljubil, da bo v prihodnje opravljena analiza, pa vendar je Špance pozval, da bo za polemike še čas, zdaj se je treba osredotočiti na reševanje krize, iskanje pogrešanih in vzpostavljanje normalnosti.