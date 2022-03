Sankcije kot pot do zloma Rusije

V nadaljevanju preberite:

Odločitev o izključitvi več ruskih bank iz mednarodnega sistema Swift je bila sprejeta in objavljena v uradnem listu EU. Najmočnejši učinek imajo omejitve za centralno banko, ki ne more razpolagati z več kot polovico rezerv. Sankcije so že tako kot gospodarska in finančna vojna proti Rusiji.