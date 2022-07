Sankcije proti Rusiji delujejo, vztrajajo v Bruslju

V nadaljevanju preberite:

Najnovejši sveženj ukrepov proti Rusiji, o katerem so razpravljali na zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije, je manjši od prejšnjih, kar po nekaterih ocenah kaže na to, da se pripravljenost sedemindvajseterice za zaostrovanje sankcijskega režima približuje limitu. Tudi če je v tem nekaj resnice, evropski predstavniki vztrajajo, da obstoječe sankcije delujejo in države članice pozivajo k »strateški potrpežljivosti«.