Scholz miri, s proračunom je vse v redu

Čeprav so iz koalicije pred poletnimi počitnicami sporočili, da so proračun za prihodnje leto vendarle sestavili, so pravne preveritve proračunov, ki jih je naročil minister za finance Christian Lindner pokazale, da bi nekateri deli proračuna znova lahko bili ustavno sporni. Ponovno je na tnalu nenamenska poraba sredstev, ki so bila predvidena za porabo za druge namene. Podoben manever je ustavno sodišče enkrat že razveljavilo. Kancler Olaf Scholz miri in zagotavlja, da proračun ni sporen.