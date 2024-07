Z AfD ne moremo sodelovati niti na lokalni ravni

V nadaljevanju preberite:

Nemški politiki so vse pogosteje tarče groženj in fizičnih napadov, kar se je še stopnjevalo med volilno kampanjo za evropske volitve. O razlogih za takšno slabo vzdušje in njegovih osebnih izkušnjah smo se pogovarjali s politikom krščanskodemokratske CDU Götzem Ulrichom, ki je bi zaradi zavzemanja za prišleke v njegovem okrožju že deležen groženj s smrtjo in hudih verbalnih napadov in poskuskov zastrahovanja politkov skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD).Ulrich je pri odgovoru na vprašanje, ali je mogoče sodelovati z AfD bil zelo jasen - ne.