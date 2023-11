Scholz ob 85. obletnici kristalne noči zagotovil zaščito Judom v Nemčiji

Nemški kancler Olaf Scholz je med današnjo slovesnostjo v Berlinu ob 85. obletnici protijudovskih pogromov pod nacisti, znanih kot kristalna noč, Judom obljubil, da v Nemčiji nikoli več ne bodo trpeli zaradi antisemitizma, ki je v porastu po izbruhu spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas.

Kot je v svojem govoru v berlinski sinagogi Beth Zion, ki je bila prejšnji mesec tarča napada z molotovkami, dejal Scholz, gre »pravzaprav za držanje obljube, ki je bila dana v desetletjih od leta 1945«.

Scholz je zaradi ponovnega porasta antisemitskih dejanj po izbruhu vojne med Izraelom in Hamasom, tako v Nemčiji kot po vsej Evropi, želel še enkrat potrditi to obljubo, »na kateri stoji demokratična Nemčija«, dodaja AFP.

»Vsaka oblika antisemitizma zastruplja našo družbo. Kot zdaj med islamističnimi demonstracijami,« je dejal kancler in zagotovil, da bodo preganjali vse, ki »podpirajo terorizem in so antisemiti«.

Nemški kancler Olaf Scholz FOTO: Pool via Reuters

Scholz je govoril ob 85. obletnici dogodkov, znanih kot kristalna noč, ko se v Nemčiji spominjajo žrtev protijudovskih pogromov, ko so nacisti zažigali in ropali sinagoge in podjetja v lasti Judov po vsej Nemčiji, kar je kasneje vodilo v poboj šest milijonov evropskih Judov med drugo svetovno vojno.

Današnjega dogodka so se ob Scholzu udeležili tudi številni člani njegovega kabineta, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in vodja osrednjega sveta Judov v Nemčiji Josef Schuster, pa tudi 102-letna Margot Friedländer, ki je preživela holokavst, ter družinski člani nekaterih Izraelcev, ki jih je v napadih 7. oktobra zajel Hamas.