Scholz za večjo javno porabo in obsežne investicije

Nemški kancler Olaf Scholz se je danes pred glasovanjem o zaupnici zavzel za predčasne volitve. Na njih bodo državljani odločili o politični usmeritvi države, ki mora po prepričanju Scholza vključevati obsežne investicije in javno porabo. V govoru je bil kritičen še do svojih nekdanjih koalicijskih partnerjev liberalcev FDP.

Scholz je dejal, da imajo državljani na predčasnih volitvah možnost odločiti o politični usmeritvi Nemčije. Gre na primer za to, ali si Nemčija upa močno vlagati v svojo prihodnost, je dodal.

Zavzel se je za večjo javno porabo in več novega zadolževanja, ki mora biti odločno in ne zadržano. Prepričan je, da je od tega med drugim odvisna varnost, blagostanje in konkurenčnost Nemčije.

Scholz je večino svojega skoraj polurnega govora namenil predstavitvi volilnega programa. Obljubljal je stabilne pokojnine, zvišanje minimalne plače in znižanje DDV. Volivce je prosil za zaupanje in podporo. Kritičen pa je bil do opozicijske konservativne unije CDU, ki po njegovih besedah načrtuje reze v pokojnine.

Zavrnil je še možnost dobave raket taurus Ukrajini in sodelovanja nemških vojakov, čeprav se je zavzel za to, da Nemčija ostane največja podpornica Kijeva v Ukrajini. Glede Evropske unije je prepričan, da je njena uspešnost med največjimi interesi Nemčije. Kot temeljne interese Berlina je izpostavil še zavezanost transatlantskim partnerstvom in vladavini prava.

»Politika ni igrica,« pa je bil Scholz posredno kritičen do vodje FDP Lindnerja, čigar razrešitev novembra je vodila v razpad koalicije. Kdor vstopi v vlado, nosi odgovornost za celo državo, je dodal.

Christian Lindner. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Scholz je v sporu glede proračuna zagovarjal, da bi začasno prezrli dolžniško zavoro, medtem ko je Lindner vztrajal pri njej. Kancler je FDP danes tudi očital večtedensko namerno sabotažo vlade, kar je po njegovih besedah škodilo tako vladi kot demokraciji.

Bundestag bo danes po razpravi glasoval o zaupnici kanclerju, ki najverjetneje ne bo prejel zadostne podpore, saj njegova vlada od razpada vladajoče koalicije novembra nima več potrebne večine v parlamentu.

Če Scholz ne bo dobil potrebne večinske podpore 733 poslancev, bo predsedniku države Frank-Walterju Steinmeierju predlagal razpustitev bundestaga. Steinmeier ima za to 21 dni časa, volitve pa morajo biti izvedene v 60 dneh po razpustitvi parlamenta ter bi v skladu z dogovorom med SPD in opozicijskimi krščanskimi demokrati (CDU) lahko potekale 23. februarja.