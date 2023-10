Še enkrat vsi za poudarjen spomin na fojbe

V nadaljevanu preberite:

Devetnajst let po zakonu o fojbah, s katerim so uvedli državni praznik, dan spomina na fojbe in izgon Italijanov iz Primorske, Istre in Dalmacije, v italijanskem parlamentu glasujejo za novelo tega zakona, ki še bolj poudarja nujnost poznavanja tragične usode Italijanov samo zato, ker so bili Italijani.

Tudi novelo, ki poudarja etnično čiščenje, pozablja pa, da so v Italiji kdaj imeli fašizem, je spodbudil avtor prvega zakona, tržaški skrajni desničar Roberto Menia, ob njem pa še Massimiliano Romeo iz prav tako desničarske Lige in Maurizio Gasparri iz stranke Naprej, Italija. Izmed 150 članov senata je za novelo glasovalo 147 senatorjev, nihče ni bil proti.