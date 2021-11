Še vedno razdeljeni in razseljeni

Več tisoč ljudi je zaznamovalo 30. obletnico domovinske vojne in padca Vukovarja. Hrvaški politični vrh, na čelu s predsednikom države Zoranom Milanovićem in premierom Andrejem Plenkovićem, je bil prav tako del spominske kolone, ki se je vila od bolnišnice do pokopališča. V mestu po neuradnih številkah letošnjega popisa prebivalstva živi nekaj več kot 18.000 prebivalcev, leta 1991 jih je bilo skoraj 45.000.

Steklena zavesa, ki ločuje »ene« in »druge«, je še kako vidna. Kljub zagotovilom uradnega Zagreba, da vlaga milijone v razvoj Vukovarja, prebivalci še vedno pogrešajo prave vsebine in delovna mesta, ki bi ustavila izseljevanje. Zato ne preseneča podatek, da se je iz mesta v zadnjih nekaj letih predvsem v Nemčijo, Avstrijo in Skandinavijo izselilo kar 20 odstotkov mladih.