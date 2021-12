Še vedno stavijo na priseljevanje

V nadaljevanju preberite:

Nemčija je dežela priseljevanja. Prav letos je 60. obletnica podpisa sporazuma med Nemčijo in Turčijo, ki je pred desetletji omogočila prihod več stotisoč delavcev in njihovih družin iz Turčije. In tudi v prihodnje bo ostalo tako. Tudi nova nemška vlada pod Olafom Scholzem stavi na migracije. V prihodnjih letih namreč v Nemčiji pričakujejo veliko pomanjkanje kvalificirane delovne sile, ki državo v nekaterih sektorjih že pesti.