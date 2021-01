Sebična kanadska bogataša s prevaro in lažjo prišla do cepiva

Lažno sta se predstavila kot lokalna zaposlena

Neverjetna sebičnost bogategain njegove ženeiz kanadskega Vancouvra že nekaj dni polni kanadske medije in vzbuja zgražanje. Ker sta dovolj bogata, sta si namreč lahko privoščila pot v odmaknjeno komuno na Jukonu, tam pa sta se s prevaro dala cepiti proti covidu-19 s cepivom, ki je bilo namenjeno tamkajšnjim ostarelim in oslabelim domačinom, tudi pripadnikom prvobitnih ljudstev tega dela Kanade, poroča The Guardian.Rodney Baker je bil do svojega odstopa pred nekaj dnevi izvršni direktor neke igralnice v Vancouvru, njegova žena Ekaterina pa je igralka. V javnost je prišel podatek, da je Rodney s kupčevanjem na borzi v zadnjih trinajstih mesecih ustvaril za 46 milijonov kanadskih dolarjev (skoraj 30 milijonov evrov) dobička. Očitno sta tako dovolj bogata, da sta prepričana, da sta njuni življenji vredni več od življenj drugih.In ker bi v Vancouvru morala zaradi svoje mladosti na cepljenje proti koronavirusu čakati še kar nekaj časa, sta raje najela čartersko letalo, odletela na odmaknjeni Jukon in odpotovala v še bolj odmaknjeno skupnost Beaver Creek, kjer je terenska ekipa zdravstvenih delavcev ravno cepila približno sto tamkajšnjih prebivalcev, večinoma ostarelih in bolehnih domorodcev. Predstavila sta se kot zaposlena v lokalnem motelu in se dala cepiti, nato pa sta se hotela z letalom vrniti domov. A je njuno prevaro jukonska oblast odkrila, prijeli so ju na letališču in ju zaradi kršenja predpisov o epidemiji oglobili z 2300 kanadskimi dolarji globe.Ker je tolikšen znesek globe za tako bogata človeka malenkost, pa se je zdaj jukonska lokalna oblast odločila, da ju postavijo pred sodišče. Vabilo na razpravo, ki bo maja letos, sta že dobila, grozi pa jima do šest mesecev zaporne kazni, ki jima je, če bosta obsojena nanjo, njuno bogastvo ne bo z ničimer skrajšalo ali olajšalo.