Sedmi protikoronski zakon pred potrditvijo v državnem zboru

Včeraj so na območju Slovenije do 24. ure odkrili 1957 novih okužb, je objavil portal Sledilnik za covid. To je skupno število, sicer pa je bilo med 5677 PCR testi pozitivnih 1549, med 5073 hitrimi antigenskimi pa je bilo takšnih 408. Skupno število opravljenih testov je bilo včeraj 10.750. ​Delež pozitivnih PCR testov je bil 27,3 odstotka, delež pozitivnih med hitrimi pa 8 odstotkov. Po oceni sledilnika imamo trenutno v državi 18.965 aktivnih primerov okužb.Španija namerava vse državljane, ki bodo zavračali cepljenju proti covidu-19, uvrstiti v poseben register, je v ponedeljek napovedal minister za zdravje Salvador Illa za televizijo La Sexta. Pojasnil je, da bodo vsi državljani prejeli vabilo na prostovoljno cepljenje, kdor se ne bo odzval, pa bo registriran.Minister je zagotovil, da register ne bo javen in da bodo zelo dosledni glede varovanja podatkov. Bodo pa podatki v registru na voljo drugim evropskim partnerjem, je dodal v pogovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije. Španija je tako kot večina preostalih držav članic EU v nedeljo sprožila kampanjo cepljenja proti covidu-19. Madrid pričakuje, da bodo v prihodnjih treh mesecih prejeli okoli 4,6 milijona odmerkov cepiva. Pričakujejo, da bi lahko z naknadnimi pošiljkami do sredine prihodnjega leta cepili že večji del prebivalstva.Zvezne države v ZDA so doslej prejele 11,4 milijona odmerkov cepiva proti covidu-19, cepili pa so 2,1 milijona ljudi, je sporočil ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Dejanske številke naj bi bile še višje, ker poročanje o podatkih zaostaja. Vlada sicer namerava do začetka januarja državam dostaviti 20 milijonov doz cepiva.Okužbe in smrti zaradi novega koronavirusa v ZDA medtem še naprej hitro naraščajo. V decembru je doslej za covidom-19 umrlo 65.000 ljudi, skupaj pa po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa že 335.000. Že dva tedna v ZDA umira po najmanj 3000 ljudi na dan. Število okužb je preseglo 19,3 milijona.Po Sloveniji bodo na številnih točkah tudi danes omogočili možnost hitrega testiranja na okužbe z novim koronavirusom. Od 9. ure dalje se bo mogoče testirati v Ljubljani, Slovenj Gradcu, Cerkljah, Radencih, Zagorju ob Savi, Podčetrtku, Kranju, Šentjurju, Kopru, Črnomlju, Ilirski Bistrici, Postojni, Pivki, Sežani, Medvodah in Slovenski Bistrici. Seznam vseh lokacij in terminov je dostopen na portalu Ministrstva za zdravje Predstavniški dom ameriškega kongresa je v ponedeljek z 275 glasovi proti 134 potrdil predlog zakona za povečanje finančne pomoči Američanom zaradi pandemije novega koronavirusa s 600 na 2000 dolarjev. Sedaj mora o tem odločati še senat, kjer republikansko vodstvo predlogu nasprotuje.Kongres je pred tednom dni potrdil 900 milijard dolarjev vreden predlog zakona o pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije novega koronavirusa. V njem je tudi po 600 dolarjev pomoči za vsakega, ki zasluži manj kot 75.000 dolarjev na leto. Predsednik ZDA Donald Trump je po sprejetju predloga v kongresu med drugim dejal, da je 600 dolarjev premalo in da želi 2000 dolarjev.DZ bo na današnji izredni seji potrjeval nov protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije covida-19. Tudi ta, tako kot predhodnih šest, prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa še vrsto dodatkov za najbolj ranljive skupine prebivalstva.Po predlogu zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 bo država enkratni solidarnostni dodatek izplačala upokojencem, študentom, zaposlenim z najnižjimi plačami, prejemnikom otroškega dodatka, staršem z več otroki ter starejšim kmetom z nizkimi dohodki.Zaposleni v javnem zdravstvu in socialnem varstvu, ki delajo s covid-19 bolniki, bodo prejeli višje plače, verski uslužbenci mesečni temeljni dohodek. Po obravnavi na seji odbora DZ za finance pa v zakonskem besedilu ni več zapisana možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je izpolnil pogoje za starostno upokojitev.Predsednik republikebo danes sodelavcem projekta Sledilnik vročil priznanje jabolko navdiha. Repliko nagrade bodo prostovoljci prejeli v znak hvaležnosti za njihovo pomembno vlogo pri obveščanju javnosti o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji, so zapisali v uradu predsednika.Vročitev bo potekala na prilagojen način, nagrado bo Pahor vročil v parku Vile Podrožnik. Udeležili se je bodo najožji sodelavci projekta, podelitev nagrade pa bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu. V imenu prostovoljcev bo repliko priznanja prevzel pobudnik in koordinator projekta