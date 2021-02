Severovzhod ZDA zajel snežni vihar

Zamrznjen vodomet v newyorškem parku. FOTo: Carlo Allegri/Reuters

Nekateri so kljub vremenu kolesarili na delo. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Severovzhodno obalo ZDA in del Kanade je v ponedeljek zajel snežni vihar. Močno sneženje spremljajo sunki vetra s hitrostjo do 80 kilometrov na uro. Iz New Jerseyja in Pensilvanije poročajo o skoraj pol metra snega, iz New Yorka pa o le nekaj centimetrih manj, poroča BBC.Župan mesta New Yorkje v ponedeljek zaradi vremenskih razmer prepovedal vsa nenujna potovanja, v torek pa zaprl šole. Na vzhodu ZDA je bilo odpovedanih več kot 1600 letalskih poletov, vsa večja letališča v regiji so zaprta. Po nekod je bil prekinjen železniški promet. Več tisoč ljudi je ostalo brez elektrike.Zaradi vremena so v več mestih, vključno z New Yorkom, začasno ustavili cepljenje prebivalcev proti koronavirusu.New Jersey in New York sta razglasila izredne razmere. Guverner zvezne države New York je na novinarski konferenci dejal, da sta pred njimi dva težka dneva, in poudaril, da je situacija smrtno nevarna, boji pa se, da se bo stanje še poslabšalo.Prve novice o smrtnih žrtvah so sicer prišle iz Pensilvanije, kjer je starejša ženska umrla zaradi podhladitve, tri osebe pa v strelskem obračunu med sosedi, ki je sledil sporu o tem, kdo je dolžan kidati sneg, poroča CTV News. V prometni nesreči so se poškodovali štirje gasilci.Po vremenskih napovedih se bo vihar danes pomaknil proti Novi Angliji, preden se bo proti koncu dneva predvidoma polegel.