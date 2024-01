Simulacije ruskega napada za Nato niso tabu

V nadaljevanju preberite:

Teoretični scenarij bi lahko bil ­ruski napad na zavezniško ozem­lje v Baltiku, ki bi sprožil Natov­ 5. člen o skupni obrambi. Natove­ države bi se morale hitro premakniti na vzhod zavezništva. Takšne obrambne simulacije za Nato niso nič novega, toda po ruskem napadu na Ukrajino in zaostritvi kremeljske retorike so obravnavane vse bolj resno.

Tudi v veliki Natovi vaji Steadfast Defender (Neomajen branilec), ki se bo začela v prihodnjih tednih, se bosta zrcalila novo okolje in ruska nevarnost. Trajala bo do maja in bo največja v zadnjih desetletjih po razpadu Sovjetske zveze in Varšav­skega pakta.