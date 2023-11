Nato pričakuje dolg in oster boj v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

V severnoatlantskem zavezništvu ni več pričakovanj, da bo Ukrajina­ kmalu dosegla večje­ premike na bojišču. Na drugi­ strani se v Natovih vrstah vse bolj krepi zavedanje, da bo vojna na vzhodu Evrope dolga. Dolgo pričakovana ukrajinska protiofenziva na jugu v napadih na utrjene ruske položaje ni pripeljala do preboja fronte.

Četudi se vojaški uspehi po Stoltenbergovih besedah delno merijo v kvadratnih metrih – in v zadnjih mesecih so bili premiki le majhni –, je pomembna tudi škoda, ki so jo prizadejali sovražniku. Med vojno da je Rusija izgubila znaten del konvencionalnih sil: več sto letal, na tisoče tankov, imela naj bi več kot 300.000 žrtev.