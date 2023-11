Prepozna in preskromna pomoč

V nadaljevanju preberite:

Oboroževanje Ukrajine, ki se mora braniti pred rusko agresijo, za Evropsko unijo ostaja velika in zahtevna naloga. Po podatkih zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella je dosedanja vojaška pomoč vredna že 27 milijard evrov. Kljub temu Unija ne izpolnjuje obljub.

Marčevska obljuba, da bodo v letu dni Ukrajini dobavili milijon granat, je bila že nekaj mesecev videti neuresničljiva. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je v Bruslju nalil čistega vina, saj je jasno povedal, da cilj ne bo dosežen. V Natu vidijo oboroževanje Ukrajine kot pot do miru in pogajanj, češ, Putin mora najprej dojeti, da na bojišču ne more zmagati.