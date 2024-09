Sinonim za plastično posodo Tupperware razglasil stečaj

Nekoč ikonične barvite nepredušne plastične posodice Tupperware v zadnjih letih izgubljajo popularnost in so vse manj v uporabi. Reuters poroča, da je Tupperware razglasil stečaj. Tupperware Brands Corp. in nekatere njegove hčerinske družbe so v torek vložile prošnjo za zaščito po poglavju 11. stečajnega zakonika, saj so se soočile z upadom povpraševanja po nekoč ikoničnih posodah in naraščajočimi finančnimi izgubami.

Kot poroča Reuters, je podjetje prišlo v težave po sprva kratkotrajni rasti med pandemijo, ko je vse več ljudi doma pripravljalo hrano, kar je za kratek čas spodbudilo povpraševanje po barvitih, nepredušnih plastičnih posodah. Postpandemični skok cen surovin, kot je plastična smola, pa tudi dela in tovora pa je dodatno znižal marže Tupperwara.

FOTO: Reuters

»V zadnjih nekaj letih je finančni položaj podjetja močno načelo zahtevno makroekonomsko okolje,« je v sporočilu za javnost povedala glavna izvršna direktorica Laurie Ann Goldman.

»Posledično smo preučevali številne strateške možnosti in sklenili, da je stečaj najboljša pot,« je pojasnila.

V podjetju bodo sodišče zaprosili, da jim med stečajnim postopkom dovoli nadaljnje poslovanje, v tem času naj bi tudi normalno plačevali zaposlene in dobavitelje. »Naše cenjene stranke nameravamo še naprej oskrbovati z visokokakovostnimi izdelki, ki jih imajo radi in jim zaupajo,« je dejala Goldmanova.

Prepričana je, da so v zadnjem obdobju dosegli pomemben napredek pri preobrazi, to nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje, končni cilj pa je prodaja podjetja in s tem zaščita znamke.

Tupperware želi zaščititi znamko in nadaljevati preoblikovanje v digitalno in tehnološko vodeno podjetje.

Bloomberg je v ponedeljek poročal, da je Tupperware nameraval vložiti zahtevo za zaščito pred stečajem, potem ko je kršil pogoje svojega dolga in angažiral pravne in finančne svetovalce.

Družba je navedla od 500 milijonov do ene milijarde dolarjev ocenjenega premoženja in od ene milijarde do deset milijard dolarjev ocenjenih obveznosti, glede na vloge za stečaj na ameriškem stečajnem sodišču za okrožje Delaware, ki kažejo, da je število upnikov med 50.001 in 100.000.

FOTO: Jean-francois Monier/AFP

Tupperware že približno štiri leta poskuša preobrniti svoje poslovanje, potem ko je poročal o upadu prodaje šest zaporednih četrtletij od tretjega četrtletja 2021, saj je vztrajna inflacija še naprej odvračala njegovo nizko- in srednjerazredno potrošniško bazo.

V letu 2023 je podjetje sklenilo sporazum s svojimi upniki o prestrukturiranju svojih dolžniških obveznosti ter najelo investicijsko banko Moelis & Co. za pomoč pri raziskovanju strateških alternativ.