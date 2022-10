Skoraj milijarda dolarjev kazni za teoretika zarote Alexa Jonesa

Porota v ameriški zvezni državi Connecticut je razvpitemu konservativnemu komentatorju Alexu Jonesu ukazala skoraj milijardo dolarjev plačila družinskim članom osmih žrtev streljanja na osnovni šoly Sandy Hook, odškodnino bo prejel tudi agent zveznega preiskovalnega urada FBI, ki je prihitel na pomoč. Dvajsetletni Adam Lanza je decembra 2012 doma v Newtownu ubil svojo mater, preden se je odpravil na morilski pohod v bližnjo osnovno šolo ter tam ubil dvajset otrok med šestim in sedmim letom starosti ter šest njihovih učiteljic. Na koncu je puško usmeril proti sebi.

Strelno orožje, s katerim je moril dvajsetletni Adam Lanza. Foto Handout. Reuters

Alex Jones iz oddaje Infowar družbe Free Speech Systems je enega najhujših množičnih umorov v ameriških šolah imenoval potegavščina ter družine žrtev obtožil sodelovanja v njej. Med drugim je trdil, da poskušajo z raglašanjem lažnih incidentov doseči prepoved drugega amandmaja k ameriški ustavi, ki dovoljuje rabo orožja, in tudi zato so svojcem sredi najhujše žalosti osebno in virtualno grozili. Tožbene stranke so prejele različne vsote, po strinjanju porote sz zakonodajo zvezne države Connecticut o nepoštenih trgovinskih praksah vsi skupaj pa 965 tisoč dolarjev. Porota je presodila, da je Alex Jones z lažmi pridobil zelo veliko denarja.

Lanza je v svojem domu najprej umoril mater Nancy. Foto Michelle Mcloughlin/Reuters Pictures

48-letnemu zagovorniku te in številnih drugih teorij zarote je teksaško sodišče že avgusta odredilo plačilo 45 milijonov dolarjev odškodnine staršem ubitega otroka, ki sta ga tožila zaradi povzročanja hudih duševnih bolečin. V nasprotju s teksaško razsodbo s finančno mejo 750 tisoč dolarjev trgovinska zakonodaja iz Conncticata ne predvideva omejitev in Alex Jones je že razglasil stečaj.

Žalovanje v New Havnu po presunljivem množičnem umoru v osnovni šoli Sandy Hook. Foto Michelle Mcloughlin/Reuters Pictures

Nešteti Američani so bili ogorčeni zaradi širjenja takšnih laži v medijih in se veselijo kazni za tako imenovanega komentatorja, a se tudi bojijo, da bodo podobni s takšnimii trditvami nastopali bolj previdno, Nekateri drugi pa pokopavajo ameriško svobodo govora. Kazen daleč presega dosedanji rekord borzne posredniške družbe proti časopisu Wall Street Journal iz leta 1997, vredne okroglih 222 milijonov dolarjev.