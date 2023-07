Skozi temo obupa sije šibek žarek upanja

V nadaljevanju preberite:

Srbi v štirih občinah na severu Kosova že več kot mesec dni protestirajo proti imenovanju županov, ki so bili ob bojkotu večinsko srbskega prebivalstva izvoljeni s komaj nekajodstotno udeležbo. Po prepričanju Srbov so ti župani nelegitimni, v občinskih stavbah jih varujejo Natovi mirovniki in kosovska specialna policija, protestniki pred občinami med drugim zahtevajo umik specialnih sil iz njihovega okolja.

V živo smo se prepričali, kako živijo ljudje na Kosovu, zlasti na njegovem severu, kjer so se varnostne razmere močno poslabšale. Številni razmišljajo o odhodu kam na Zahod, našli pa smo tudi take, ki svojo svetlo prihodnost vidijo na Kosovu.