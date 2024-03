Skrajna desnica pred evropskimi volitvami stavi na temo priseljevanja

Francoska skrajna desnica, ki vodi v anketah pred evropskimi volitvami, je ta konec tedna začela kampanjo s pozivi k zaščiti meja in proti priseljevanju. Liberalce predsednika Emmanuela Macrona pa bo na volitve popeljala evropska poslanka Valerie Hayer, ki je pred kratkim prevzela vodenje politične skupine Renew v evropskem parlamentu.

Skrajno desna populistična stranka Nacionalni zbor je v nedeljo v Marseillu začela kampanjo za junijske volitve v evropski parlament, v središče katere je postavila vprašanje priseljevanja, pri čemer poskuša izkoristiti tudi val nezadovoljstva jeznih kmetov, ki protestirajo v Evropi.

»Povsem jasno je, da evropske volitve 9. junija predstavljajo referendum proti preplavljenosti z migranti,« je dejal vodilni kandidat Jordan Bardella na predvolilnem zborovanju stranke, na katerem se je po njegovih besedah zbralo kakih 8000 ljudi. O tem, komu je dovoljen vstop v državo in komu ne, odločajo Francozi, je dejal Bardella. Pri tem je kritiziral Bruselj in obljubil, da bodo politiko EU preoblikovali v prid ciljev stranke.

Bardella je tako kot dolgoletna voditeljica Nacionalnega zbora Marine Le Pen pihal na dušo francoskim kmetom, ki so tako kot številni njihovi evropski kolegi v zadnjih tednih priredili proteste širom po državi.

Skrajno desna populistična stranka Nacionalni zbor je v nedeljo v Marseillu začela kampanjo za junijske volitve v evropski parlament. FOTO: Ian Langsdon/AFP

Bitka francoskih kmetov je boj za celotno Francijo, ki želi ohraniti svojo identiteto, podeželje in tradicijo, in tudi proti pravilom, sprejetim na ravni EU, je dejal 28-letni Bardella, ki je eden najbolj priljubljenih francoskih politikov, njegovi stranki pa ankete pred volitvami pripisujejo od 28- do 30-odstotno podporo.

V Macronovi stranki Renew (Preporod) pa v bitko proti skrajni desnici kot vodilno kandidatko pošiljajo evropsko poslanko Valérie Hayer, ki je bila pred kratkim izbrana za novo vodjo politične skupine Renew v evropskem parlamentu.

Z izbiro Hayerjeve, ki prihaja iz družine kmetov, je Macron po poročanju medijev jasno pokazal, da bo kmetijstvo v luči zadnjih protestov ena od prioritet kampanje. 37-letna Hayerjeva, ki jo je stranka v četrtek izbrala za nosilko liste, je za časnik Le Figaro dejala, da je ponosna, da je nosilka edine proevropske koalicije na teh volitvah.

Poslanka je v evropskem parlamentu dejavno sodelovala predvsem pri pogajanjih o večletnem proračunu in načrtu za okrevanje po pandemiji covida-19. Ob izvolitvi za vodenje stranke Renew je med drugim povedala, da si bo skupina še naprej prizadevala za močnejšo Evropo v dobrobit državljanov.