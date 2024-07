Skrajno desni domoljubi ostali brez vodilnih položajev v parlamentarnih odborih

Člani skrajno desne politične skupine Domoljubi za Evropo ne bodo zasedali nobenega od vodilnih položajev v odborih Evropskega parlamenta, saj so jim to na torkovih ustanovnih sejah odborov sredinske stranke preprečile. Na položaju predsednika ali podpredsednika odbora prav tako ne bo nobenega slovenskega evroposlanca.

Tretji največji politični skupini z 84 evroposlanci, v kateri sta med drugim skrajno desni stranki Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana in Nacionalni zbor francoske političarke Marine Le Pen, bi glede na velikost v odborih pripadali dve predsedniški in osem podpredsedniških mest.

Vendar pa so jim sredinske stranke to v skladu s t. i. sanitarnim kordonom, pri katerem gre za zavračanje sodelovanja s skrajno desnico, preprečile.

»To predstavlja očitno kršitev poslovnika Evropskega parlamenta, pa tudi nespoštovanje vladavine prava in temeljnega načela demokracije,« so domoljubi zapisali v izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X.

Odločitev bodo izpodbijali

Prva podpredsednica skupine, madžarska evroposlanka Kinga Gal je napovedala, da bodo to odločitev izpodbijali na konferenci predsednikov, v kateri sedijo predsednica parlamenta Roberta Metsola in vodje političnih skupin. Po poročanju spletnega portala Politico je tudi napovedala, da bodo preučili vse pravne možnosti, vključno s postopkom na Sodišču EU.

Sanitarni kordon je prav tako veljal za skupino Evropa suverenih narodov pod vodstvom nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), ne pa tudi za skrajno desne Evropske konservativce in reformiste (ECR), ki med preostalimi skupinami veljajo za nekoliko bolj zmerne od drugih dveh omenjenih skupin.

Tako bo iz vrst ECR belgijski poslanec Johan Van Overtveldt še naprej vodil odbor za proračun, češka evroposlanka Veronika Vrecionova pa bo predsednica odbora za kmetijstvo. Na čelu parlamentarnega odbora za peticije bo medtem Bogdan Rzonca iz poljske skrajno desne stranke Zakon in pravičnost.

Od skupno 20 odborov in štirih pododborov jih bodo sicer člani desnosredinske skupine Evropske ljudske stranke vodili osem, člani socialistov in demokratov pet, liberalci in Zeleni po tri, Levica pa dva.

Vsak odbor in pododbor ima poleg predsednika še štiri podpredsednike, pri čemer pa deveterica slovenskih evroposlancev ni zasedla nobenega od vodilnih položajev. Zastopani bodo sicer v odborih za notranje zadeve, proračun, zaposlovanje, kulturo, industrijo, okolje, promet in regionalni razvoj.

V slednjem bo Vladimir Prebilič koordinator skupine Zelenih, izvoljen je bil za prvo polovico petletnega mandata. Naloga koordinatorja je usklajevanje stališča skupine pred zasedanjem odbora, skupaj s predsednikom in podpredsedniki odbora pa sodeluje tudi pri organizaciji dela odbora.

Kot so navedli v stranki Vesna, se bo Prebilič kot koordinator med drugim osredotočil na zmanjševanje socialne neenakosti, stabilno financiranje v okviru kohezijske politike in nadzor nad zlorabo sredstev.