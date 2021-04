Skrajnodesničarski refleksi upokojenih generalov

V nadaljevanju preberite:

Ni ključna le informacija, bistveno je, kdo reče kaj. V Franciji in na tujem odmeva pismo upokojenih francoskih generalov, menda tako zelo zaskrbljenih nad aktualnimi družbenimi razmerami, da so se ujeli v lastno past politikantstva. Razume jih skrajna desničarska Marine Le Pen, medtem ko so v drugih taborih ogorčeni.



V javnem pismu, 21. aprila objavljenega v (skrajno) desničarskem tedniku Valeurs actuelles, je dvajset (upokojenih) generalov pozvalo predsednika Emmanuela Macrona, »naj ubrani patriotizem«. K idejni pobudi, da je treba povrniti v politiko čast in dolžnost, je menda pristopilo še okrog sto nižjih činov in tisoč vojakov ter več tisoč drugih profilov. V besedilu – naslovili so ga na predsednika, pa tudi na vlado in parlament – je v visoko privzdignjenih tonih brati, da so razmere smrtno »resne« in »Francija v nevarnosti«.