Skrbi zaradi sicilijanskih mafijcev, ki se kmalu vračajo na prostost

Številni družinski člani nekdanjih žrtev sicilijanske mafije so zaskrbljeni zaradi izpustitve več kot dvajsetih gangsterjev – ti se namreč kmalu vračajo na ulice, ki so jih nekoč ustrahovali. Večina zapornikov ni sodelovalo z oblastmi in ni nikoli uradno zapustilo Cose Nostre oziroma sicilijanske mafije, izpuščeni pa bodo zaradi lepega obnašanja, poroča Guardian.

Brat legendarnega sodnika Paola Borsellinija, ki je za zapahe spravil marsikaterega italijanskega kriminalca, je komentiral: »Izpustitev mafijcev, ki so zavrnili sodelovanje s sodno vejo, je zmeraj zelo nevarno. To je lahko smrtni udarec vsem, ki se borijo proti mafiji.«

Nino Morana Agostino, nečak policista Nina Agostina, ki so ga leta 1989 skupaj s tedaj nosečo ženo Ido ustrelili sredi ulice, je za časopis La Repubblica dejal: »Ne smemo podcenjevati mafije. Vsi, ki so prejeli dosmrtno kazen in bodo zdaj izpuščeni, še vedno skrivajo podrobnosti glede mafijskih dejavnosti, kar je seveda nevarno.«

Oktobra je po tem, ko ga je sodišče zaradi lepega vedenja razglasilo za vzornega zapornika, znova stopil na prostost Raffaele Galatolo, 74-letni mafijski šef iz palermskega okrožja Acquasanta. Galatolo in njegov brat Vincenzo, oba obsojena umora, sta bila voditelja tako imenovane »sobe smrti«, prostora, kjer so po ukazih takratnega vodje sicilijanske mafije, Salvatoreja »Totòja« Riine, davili žrtve. Po Vincenzovi smrti je Raffaele ostal edini naslednik prestola mafijske družine Acquasanta.

Teden dni prej je bil izpuščen Giuseppe Corona, ki od leta 2018 prestaja kazen v zaporu z najvišjo stopnjo varnosti – ta je namenjena mafijskim šefom. Corona je bil izpuščen, ker je prestal najdaljši dovoljeni priporni čas pred sojenjem, ki je bilo večkrat preloženo.

Na začetku oktobra je sodišče v Palermu iz istega razloga izpustilo devet šefov, povezanih z nekdanjim vodjem sicilijanske mafije Matteom Messino Denarom. Tega so januarja 2023 aretirali po 30-letnem begu, septembra istega leta pa je umrl, poroča Guardian.

Palermski glavni tožilec Maurizio de Lucia je v luči teh dogajanj pred kratkim podal poziv k nadaljnji osredotočenosti na boj proti mafiji. Preiskovalci se namreč bojijo, da bi Cosa Nostra po dolgem obdobju zatišja lahko poskušala ponovno vzpostaviti tako imenovano Cupolo, njen upravni organ.

»To je katastrofa,« je dogajanje komentiral Federico Varese, profesor kriminologije na univerzi v Oxfordu in avtor knjige Mafijsko življenje. »Nedavne spremembe v italijanski zakonodaji omogočajo mafijcem, ki niso nikdar sodelovali z oblastmi, da veliko pridobijo zgolj na podlagi lepega obnašanja. Njihova množična vrnitev bo Cosi Nostri omogočila, da si povrne moč,« še dodaja.

Strah tožilcev in družin temelji predvsem na tem, da mafijci, ki bodo kmalu izpuščeni, niso želeli sodelovati z oblastmi in sodišči, saj so s tem posredno izrazili možnost nadaljnjega sodelovanja z mafijo. »Članstvo v sicilijanski mafiji je dosmrtno in se začne z ritualom, kjer se novim članom zagrozi, da bodo v primeru izdaje mafije dobesedno pogoreli. Edini izhod je torej smrt in zdi se smiselno, da se bodo zdaj izpuščeni vrnili v mafijske vode,« je sklenil Varese.