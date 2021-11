Slabi dve tretjini Nemcev bi sledili avstrijskemu vzoru

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji je epidemična slika vse slabša. Minister za zdravje Jens Spahn zaprtja za necepljene ne izključuje, iz zdravstvene stroke pa prihajajo opozorila, da zgolj uvajanje pogoja PC ne bo preprečilo kolapsa bolnišnic. Na Bavarskem so zaradi izjemno visokega števila okužb in hospitalizacij že odpovedali vse božične sejme, zaprli pa so tudi diskoteke, klube in bare. Javnomnenjska raziskava med Nemci je pokazala, da uvedbo obveznega cepljenja po vzoru Avstrije podpira 64 odstotkov ljudi.