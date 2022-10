Slabo znamenje za kitajski #JazTudi

V nadaljevanju preberite:

Ko je v nedeljo 25 dosedanjih in deset nekdanjih članov politbiroja vstopilo v dvorano Velike palače narodov in se ob zvokih koračnice pridružilo delegatom na 20. partijskem kongresu, je kitajski javnosti še posebej padel v oči en obraz. Zhang Gaoli, nekdanji namestnik premiera in član stalnega komiteja politbiroja, je prikorakal do prve vrste na odru in sedel na svoje mesto skupaj s preostalimi veterani, očitno s prav nič ogroženim statusom po nerazjasnjeni aferi s teniško igralko Peng Shuai.