Slavnostne večerje namesto realpolitike

Ameriški predsednik Joe Biden je na svoji doslej največji državniški večerji, na katero je bilo povabljenih 500 gostov, kenijskega predsednika Williama Ruta pogostil z jastogom in košaricami iz bele čokolade. Za boljše razpoloženje sta poskrbela country glasba in gospel. Se je hotel opravičiti za neizpolnjeno obljubo, da bo obiskal podsaharsko Afriko, in še nerazdeljene milijarde pomoči? Ali za hitro izgubljanje ameriškega in zahodnega vpliva zaradi avtokratskih tekmic Rusije, Kitajske in Irana?