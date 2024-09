Slovenija si ne sme privoščiti ekonomskega vakuuma

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo uspešno zaključili kampanjo Izvozniki 2024, med dogodkom pa pred mikrofon podkasta Supermoč povabili nekaj sogovornikov z vrst govorcev in gostov ter jim zastavili osrednje vprašanje dogodka - ali naša nova priložnost in nova prihodnost v aktualnih makroekonomskih in geopolitičnih razmerah slonita na tradicionalnih trgih in kakšne obete lahko pričakujemo na bolj oddaljenih, kot je denimo Indija.

»Slovenija si ne more in ne sme privoščiti delovanja v ekonomskem vakuumu«, je na okrogli mizi z naslovom Strategije in izkušnje slovenskih podjetij na netradicionalnih trgih dejala Ela Rautner, predstavnica Z generacije, ki službuje kot pripravnica v Reliance Foundatin. Ne glas mladih, ampak tudi aktualne geopolitične in ekonomske okoliščine nas opozarjajo, da je skrajni čas za razmislek in snovanje novih poslovnih modelov, novih paradigem in odpiranje novim trgom.

Netradicionalni trgi kot naša nova priložnost

Čeprav se slovenski gospodarstveniki počutijo udobneje na tradicionalnih trgih in so rezervirani do indijskega, ki je bil v središču pozornosti dogodka Izvozniki in ostalih netradicionalnih trgov, je treba vedeti, da Indija v zadnjih letih gospodarsko hitro napreduje. Pričakovanja so, da bo njen BDP v naslednjih desetletjih rasel po sedemodsotni letni stopnji. Je sicer kompleksen trg s številnimi političnimi in gospodarskimi izzivi, nima pa slabe kupne moči, čeprav je njihov BDP na prebivalca nizek, saj je tam veliko posameznikov in tržnih segmentov z izjemno veliko kupno močjo.

Indija sledi strategiji razvijanja lastne proizvodne in razvojne baze, kar predstavlja priložnost predvsem za podjetja, ki bodo sposobna izvažati za indijske potrebe primerno oziroma prilagojeno tehnologijo in znanje, ki bo hkrati konkurenčno kitajski tehnologiji. Še več, kot je dejal dr. Marko Jaklič, sicer programski direktor in moderator na dogodku Izvozniki, je Indija tudi zelo dober most za posreden vstop na afriške trge. »Če povem na kratko - najpomembnejša evropska gospodarstva in naši evropski izvozni trgi se ohlajajo (Nemčija, Francija, Italija), nekatere ključne izvozne panoge (kot je avtomobilska industrija) se soočajo s strukturno krizo, ki bo dolgotrajnejša. Z drugačnimi poslovnimi modeli bo potrebno iskati nove trge.«

FOTO: Blaž Samec/Delo

Indija čaka na skrite šampione

Indija si prizadeva, da bi se izpostavila v svetu in čaka na skrite šampione. Čeprav je Primož Bešter, direktor Kolektor Mobility, dejal, da je za vstop na indijski trg potreben pogum in veliko potrpežljivosti, saj je tudi zaradi kulturnih vrzeli za nas izjemno zahteven trg, se je treba zavedati, da Indija išče nove tehnologije in da ima Slovenija rešitve za Indijo.

Indija bi s svojo hitro rastočo ekonomijo in mladim prebivalstvom, kjer je povprečna starost 27 let, lahko postala zanimiva destinacija za slovenska podjetja. Kot je poudaril Bešter, pa je ključnega pomena, da se podjetja prilagodijo in iščejo priložnosti tudi zunaj tradicionalnih avtomobilskih trgov, saj se v tem trenutku večina slovenskih panog sooča z visoko stopnjo tveganja zaradi nižje dobičkonosnosti, rastoče cenovne konkurenčnosti in geopolitičnih napetosti.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Pri nas izvoz predstavlja skoraj 90 odstotkov BDP, kar pomeni, da smo močno odvisni od tujih trgov, od naših tujih kupcev in makroekonomskih okoliščin. Izvoz se je rahlo povečal le v državah Hrvaške, Francije in Poljske, drugod stagnira ali pada. Lovimo torej zadnji vlak za razmislek o diverzifikaciji svojih trgov. Kot je izpostavil Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve (ISR), mora Slovenija kot majhna izvozno usmerjena država poiskati nove trge, kot je Indija, saj je to ključno za rast in povečanje izvoza, kar posledično prispeva k višji rasti BDP in večjemu blagostanju prebivalcev.

»Priložnosti, ki jih ponuja Indija, zlasti na področju infrastrukture in trajnostnega prehoda, kjer so slovenska podjetja konkurenčna, so velike,« je dejal Kračun in ob tem opozoril, da mora Slovenija graditi na svojih prednostih in razvijati lastne blagovne znamke ter s tem povečati dodano vrednost svojih izdelkov in storitev.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Indija kot potencialni trg ponuja številne priložnosti, vendar pa tudi izzive. Slovenska podjetja, ki so že poskušala vstopiti na ta trg, so se soočila z različnimi ovirami. Primož Bešter je izpostavil, da so njihove izkušnje pokazale, da je za uspeh na tem trgu potrebno globoko razumevanje dinamike in potreb lokalnega trga ter pripravljenost na dolgoročne investicije.

Tudi sogovornik na panelu dogodka Izvozniki 2024 Matej Koglot iz podjetja Gostol TST je poudaril, da je Indija dežela kontrastov, različnih barv in obrazov. »Naš prvi vstop na indijski trg se je končal neuspešno, a kasneje smo se odločili za partnerstvo z lokalnim podjetjem, kar se je izkazalo za uspešno strategijo. Prilagoditev lokalnim razmeram in potrebam je ključna za uspeh,« je dejal v podkastu Koglot.

Resda v Indiji obstaja močna lokalna konkurenca in da indijska vlada vse bolj podpira lokalna podjetja, kar je v zadnjih letih razvidno tudi v lokalnih indijskih časnikih, a vseeno, kot je skušal opogumiti vse gledalce in poslušalce dr. Marko Jaklič, je še vedno veliko prostora za vsa slovenska podjetja, ki bodo znala prepoznati specifične potrebe Indije in tudi ostalih netradicionalnih izvoznih trgov.

Strategije za uspešen vstop na tuji trg

Sogovorniki, vključno s Petrom Novakom, direktorjem Etre, ki je osvojila ne le skandinavski trg, ampak tudi oddaljeni avstralski in indonezijski trg in ki je dokaz, da lahko nepričakovane okoliščine v tujini, kot je zaprtje jedrske elektrarne v Nemčiji, tudi ugodno vplivajo na uspeh slovenskega podjetja, so se strinjali, da vstop na tuje trge zahteva premišljeno strategijo, ki vključuje globoko razumevanje lokalne kulture in specifičnih potreb trga.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Kulturno razumevanje in prilagajanje sta ključna za uspešno poslovanje v tujini. Kot je poudaril Matej Koglot, je pomembno, da se podjetja prilagodijo lokalnim navadam in načinom poslovanja. Kultura poslovanja v Indiji, na primer, se močno razlikuje od evropske. Koglot je izpostavil, da je ključno razumeti, da dogovori niso vedno dokončni in da je potrebno biti pripravljen na prilagoditve. Zato je pomembno, da podjetja razvijejo strategije, ki vključujejo kulturno občutljivost in prilagodljivost.

Podporno okolje države je pomembno, ni pa odločujoče

Institucije, kot so veleposlaništva in SID banka (Slovenska izvozna in razvojna banka), igrajo pomembno vlogo pri podpori podjetij pri vstopu na tuje trge. Veleposlaništva lahko pomagajo pri vzpostavljanju kontaktov in razumevanju lokalnega trga, medtem ko SID banka nudi finančno podporo in zavarovanje izvoznih poslov.

Slovenska veleposlanica v Indiji je izpostavila, da je vzpostavljanje dobrih stikov z lokalnimi podjetji in institucijami ključnega pomena za uspeh, SID banka pa lahko podjetjem pomaga pri financiranju in zavarovanju njihovih investicij na tujih trgih.