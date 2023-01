Slovenska policija ovrgla trditev ZDA, da ima Omarov slovensko državljanstvo

Ameriško pravosodno ministrstvo je v petek tri moške obtožilo poskusa umora ameriške novinarke iranskega rodu Masih Alinedžad, in sicer lani na njenem domu v New Yorku. Med obtoženimi je tudi Polad Omarov, ki so ga pred kratkim aretirali na Češkem ter naj bi imel sodeč po sporočilu ameriškega ministrstva državljanstvo Češke ter Slovenije.

Mednarodni mediji, agenciji Reuters in AFP ter številni mednarodni novičarski portali so na podlagi te objave Omarova zadnje dni povezovali tudi s Slovenijo.

»Ne gre za slovenskega državljana«

»Odgovorimo lahko, da ne gre za slovenskega državljana,« so nam na vprašanje, ali navedba glede državljanstva Slovenije drži, navedli na generalni policijski upravi. Tudi češki mediji so po aretaciji objavili, da je Omarov Azerbajdžanec.

Češki spletni portal Investigace, ki se sklicuje na ukrajinske vire, je navedel, da je Azerbajdžanec z gruzijskim državljanstvom in eden najpomembnejših predstavnikov mafijskega klana Lotu Guli iz Bakuja. Češka policija ga je prijela na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo razpisale ZDA.

Američani so sicer ob Omarovu poskusa umora na ameriško novinarko iranskega rodu Masih Alinedžad lani na njenem domu v New Yorku obtožili še Rafata Amirova, ki velja za vodjo združbe, in Khalida Mehdiyeva, ki so ga aretirali že lani julija, oboroženega z avtomatsko puško blizu doma novinarke.

Ameriško pravosodno ministrstvo je sicer objavilo, da je Amirov, ki živi v Iranu, vodil naklep, Omarov pa naj bi bil član kriminalne tolpe v vzhodni Evropi. Oba skupaj sta ameriškemu državljanu Mehdiyevu domnevno naročila umor in mu plačala 30.000 dolarjev. Vsem trem grozi do 40 let zaporne kazni.