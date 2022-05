Slovenski novinar, ki je zaprt v Iraku, se je prvič oglasil

V nadaljevanju preberite:

Novinarja Matej Kavčič in Marlene Förster, ki sta od 20. aprila zaprta v Bagdadu, sta se včeraj prvič oglasila. V kratkem telefonskem pogovoru, ki je potekal v angleščini, torej očitno pod nadzorom, sta zagotovila, da sta živa in zdrava. To je bil prvi stik s sodelavcem Radia Študent po njegovi aretaciji na severu Iraka.