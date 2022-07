Slovenski projekt, evropski milijoni in kitajske roke so povezali Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

Most na Pelješac bo z nocojšnjim slavnostnim odprtjem po več kot 300 letih znova povezal jug Dalmacije s preostalim delom Hrvaške. Gradnjo, ki pri sosedih velja za infrastrukturni projekt stoletja, je spremljala vrsta resnih izzivov, toda največjim podražitvam surovin v zadnjem času so se vendarle izognili.

Eden od ključnih ljudi v hrvaškem infrastrukturnem projektu stoletja je slovenski gradbeni inženir in prekaljeni graditelj mostov Marjan Pipenbaher. Mož, čigar ime je znano vsakemu v južni Dalmaciji, je projektiral most na Pelješac in, kot nam je povedal, je vesel, da so ga hrvaški investitorji močno vpletli v vsak korak projekta.