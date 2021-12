Slovo nekdanjega senatorja in predsedniškega kandidata Boba Dola

V ZDA je pri 98 letih umrl republikanski predsedniški kandidat in heroj druge svetovne vojne Bob Dole. »S težkim srcem sporočamo, da je senator Robert Jospeh Dole zgodaj zjutraj umrl med spanjem,« so tvitnili pri skladu Elizabeth Dole Foundation, imenovanem po njegovi ženi. Bobu Dolu so februarja diagnosticirali pljučnega raka v četrtek stadiju ter ga julija zdravili z imunsko terapijo, saj pri njegovi starosti in šibkosti kemoterapija ni prišla v poštev.

Senator iz Kansasa je v ameriškem kongresu služil 27 let, pred tem je deloval v predstavniškem domu in zakonodajalskih telesih domače zvezne države. Leta 1996 pa se je zadnjič poskusil kot predsedniški kandidat ter izgubil proti demokratskemu predsedniku Billu Clintonu, že prej pa je po najvišjem izvršnem položaju ZDA segal leta 1976 kot podpredsedniški kandidat neuspešnega Geralda Forda ter leta 1988 v lastnem neuspešnem republikanskem volilnem spopadu proti Georgeu H.W. Bushu.

Dole se je med drugo svetovno vojno med drugim bojeval v Italiji, kjer je bil leta 1944 težje ranjen, kljub dolgoletni terapiji nikoli ni pridobil nazaj vseh funkcij desne roke. Povedal je, da ga je prav strah pred temačno prihodnostjo vojaškega invalida privedlo v politiko. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je v nedeljo na Kapitolskem griču ukazala zastave na pol droga.