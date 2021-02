V Novem Sadu so se poslovili od panonskega mornarja

Medije so preplavili posnetki množičnega poslavljanja od legendarnega pevca. FOTO: Marko Djurica/Reuters

V petek umrlega vojvodinskega kantavtorjaso popoldan, okoli 13. ure, pokopali na mestnem pokopališču v Novem Sadu, poročajo srbski in drugi mediji z območja nekdanje Jugoslavije.Kot so zapisali na portalu srbske Radiotelevizije, so ga na poslednjo pot od kapele do groba pospremili tamburaši, ki so igrali njegove skladbe. Denimo Mater vetru, Mala riđa, Sin jedinac ali Aco braco. Pokop je potekal ob zvokih njegove pesmi Olivera. Posvečena je njegovi ženi.Pogreb je na željo družine kantavtorja, ki je v Kliničnem centru Vojvodine umrl v starosti 67 let, zatem ko se je okužil z novim koronavirusom, potekal brez medijev, dostop do groba so za javnost zaprli. Pevca so na zadnjo pot pospremili soproga, otrociinter zet. Po želji družine tudi komemoracije ne bo.Kot v petek ob objavi novice o Balaševićevi smrti, so se tudi navsezgodaj danes pred domom priljubljenega glasbenika zbrali številni. Od njega so se poslavljali s svećami, cvetjem in sporočili.V Novem Sadu so danes razglasili dan žalovanja. Kot dodaja srbska televizija, je pogrebu prisostvoval župan Novega Sada, pripotoval je tudi ljubljanski župan»V mestni hiši smo ugasnili luči, da bi izrazili žalost in bolečino. To je težak trenutek predvsem za družino Balašević, zatem pa za celo mesto, državo in regijo, za ljudi, ki so odraščali, se zaljubljali in ljubili ob njegovih stihih. Njegova smrt nas je vse presenetila. Kot je znal v tišini napisati največje stihe, tako je, na žalost, v tišini in pred svojim časom odšel,« je na Twitterju zapisal Vučević.