Smer razvoja: zelena revolucija na stari celini

Orjaški podnebni sveženj Pripravljeni na 55, ki ga je predstavila evropska komisija, je načrt, s katerim naj bi v Evropski uniji preobrazili gospodarstvo in družbo, da bi dosegli ambiciozne cilje pri zmanjšanju izpustov CO2. EU, ki naj bi postala do leta 2050 podnebno nevtralna, želi po novem že do leta 2030 znižati izpuste za najmanj 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Cilj je sicer ambiciozen, a za okoljevarstvenike še vedno prenizek. Predlogi evropske komisije tlakujejo pot temeljitim spremembam na številnih področjih. Po veljavni ureditvi naj bi bili izpusti CO2 novih vozil leta 2030 za 37,5 odstotka nižji kot letos. Bruselj predlaga strožje zahteve, zvišanje na 55 odstotkov. Še več, leta 2035 naj sploh ne bi več registrirali novih avtomobilov z dizelskimi ali bencinskimi motorji.