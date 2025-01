Polarni vrtinec težave povzroča več kot 60 milijonom ljudi v ZDA

Obsežno zimsko neurje, ki se razteza čez velik del ZDA, težave povzroča več kot 60 milijonom ljudi. Neurje Blair, ki vihra po osrednjih delih ZDA, s seboj prinaša močne snežne padavine, veter in poledico. Nacionalna vremenska služba je izdala opozorila zaradi nevarnih razmer na cestah in potencialnih izpadov elektrike vse od Kansasa do srednjega Atlantika. Ljudi pozivajo, da ostanejo doma.

V Kansas Cityju v zvezni državi Missouri pričakujejo med 20 in 36 centimetri snežne odeje ter sunke vetra do 72 kilometrov na uro. St. Louis se spopada z mešanico snega in ledu, kar bo povzročilo težave na cestah. V Indianapolisu, Louisvillu in Cincinnatiju naj bi zapadlo med 15 in 30 centimetri snega, nastala naj bi tudi ledena skorja.

Meteorologi pravijo, da ekstremno vreme povzroča polarni vrtinec, območje hladnega zraka, ki kroži okoli Arktike.

V ponedeljek bo v Sloveniji, predvsem v višjih legah in na severovzhodu zelo vetrovno. Sunki jugozahodnika bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 km/h.

Razglašene izredne razmere

Guvernerji Kentuckyja, Virginije, Zahodne Virginije, Arkansasa, Missourija in New Jerseyja so že razglasili izredne razmere, medtem ko je guverner Marylanda razglasil stanje pripravljenosti. Ukrepi so bili sprejeli predvsem zaradi pričakovanih motenj v vsakdanjem življenju, nevarnih razmer na cestah in morebitnih izpadov elektrike.

Silovit snežni metež ustavlja promet v Združenih državah Amerike. FOTO: AFP

Poročila o prometnih nesrečah, odpovedih letov in izpadih elektrike so že vse pogostejša. Več kot 120.000 ljudi je ostalo brez elektrike v osrednjih ZDA, največ v Missouriju, Kentuckyju in Illinoisu. Letališča, kot so Kansas City International, St. Louis Lambert in Cincinnati/Northern Kentucky, beležijo množične odpovedi letov. Ker je vožnja po cestah v takšnih razmerah zelo nevarna, so številna vozila zaradi snega in ledu že obtičala.

Vremenska služba opozarja, da bodo razmere nevarne za potovanja in svetuje ljudem naj ostanejo doma, če je le mogoče. V nekaterih območjih, kot so južni Illinois, zahodni Kentucky in jugovzhodni Missouri, je izdano opozorilo za ledeno nevihto, kjer so potovanja močno odsvetovana zaradi spolzkih cest in mostov.

Plužne ekipe se neprestano trudijo očistiti ceste in zagotoviti dostopnost za nujne službe. FOTO: AFP

Zaprtje šol

Zimsko neurje bo v nekaterih delih ZDA prineslo rekordne količine snega. St. Louis in Kansas City pričakujeta največje snežne padavine v zadnjem desetletju. Temperature bodo padle do 30 stopinj pod povprečjem, kar bo še dodatno otežilo razmere.

Zaradi pričakovanih ekstremnih vremenskih razmer je županja Filadelfije napovedala zaprtje vseh javnih šol in vladnih uradov. Po napovedih bo v mestu zapadlo do 18 centimetrov snega, temperature pa bodo padle do -6 stopinj Celzija, kar bo ustvarilo nevarne pogoje za prebivalce.

Mestne oblasti so prebivalce pozvale, da se pripravijo na morebitne izpade elektrike in poskrbijo za zadostne zaloge hrane in vode. Prav tako so opozorili na nevarnost zmrzali in svetovali, naj ljudje zaščitijo svoje cevi pred poškodbami zaradi nizkih temperatur.

Obsežni snežni meteži povzročajo zaprtje šol, odpoved letov in prekinitve oskrbe z elektriko. FOTO: AFP

Nevarne vremenske razmere po Združenem kraljestvu

Tudi v Združenem kraljestvu so izdana opozorila za sneg, led in dež. V Južni Angliji so zaradi milejših temperatur in posledično taljenja snega možne poplave. Pred nevarnostjo poplav je bilo izdanih več kot 260 opozoril, poroča BBC. Nekatere reke so že blizu prelivanja svojih bregov.

V severni Angliji bi lahko zaradi snega nekatere podeželske skupnosti ostale odrezane od sveta, pričakovane pa so tudi zamude v prometu in izpadi električne energije. Na nekaterih območjih bi lahko zapadlo do 15 cm snega. Najnižja temperatura, zabeležena v soboto zvečer, je bila v Loch Glascarnochu na Škotskem (-11°C), medtem ko je močan sneg prizadel večji del Anglije in severni Wales.

V Bingleyu v West Yorkshiru je do nedelje zjutraj zapadlo 16 cm snega, v popoldanskih urah pa je močan sneg še vedno padal v Cumbriji, kjer je v Shapu zapadlo približno 10 cm snega. V mnogih mestih, kot so Leeds in York, je zapadlo približno 5 cm snega. Letališča, kot so Manchester, Liverpool, Bristol, Birmingham, Newcastle in Leeds, so bila zaradi snega prisiljena začasno zapreti svoje steze, vendar so jih do nedelje zjutraj ponovno odprli.